Rollheiser diz que Santos mereceu 'algo mais' na derrota para o São Paulo

Rollheiser criticou o primeiro tempo do Santos, mas entende que o time merecia sorte maior na derrota de 2 a 1 para o São Paulo por causa da melhora na etapa final.

O Santos levou 2 a 0, diminuiu nos acréscimos do primeiro tempo e não conseguiu buscar o empate na etapa final. O gol foi marcado por Tiquinho Soares, de pênalti.

Rollheiser, um dos destaques do Peixe, entende que a equipe merecia um resultado melhor por conta da atuação diferente nos 45 minutos finais. No fim, o goleiro Rafael fez grande defesa no cabeceio do Thaciano.

Essa derrota esfria a chance de efetivação do auxiliar César Sampaio. O Santos deve acelerar a busca pelo substituto do técnico Pedro Caixinha.