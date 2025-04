São Paulo vence clássico contra o Santos no Morumbis, desencanta no Brasileirão e alivia Zubeldía

O São Paulo enfim alcançou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo de Páscoa, o Tricolor superou o Santos em clássico disputado no Morumbis, pela quinta rodada. Ferreirinha e André Silva fizeram para os mandantes, enquanto Tiquinho Soares descontou.

Com o resultado, o técnico Luis Zubeldía ganha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. O time da capital encerrou a sequência de quatro empates seguidos. Na liga nacional, o clube foi aos sete pontos e pulou para o 10º lugar.

Já o Peixe vê a necessidade de buscar um novo comandante crescer. A equipe do litoral está sendo dirigida interinamente por César Sampaio desde a demissão de Pedro Caixinha. O Alvinegro Praiano despencou para a 16ª posição no Brasileirão, com quatro pontos.

O São Paulo volta as suas atenções agora para a Libertadores. O time visita o Libertad-PAR na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos. Já o próximo desafio pela Série A será no sábado, às 18h30, contra o Ceará, na Arena Castelão, pela sexta rodada.

O Santos, por sua vez, entra em campo no domingo, às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

O jogo

O São Paulo foi superior no primeiro tempo. Com apenas nove minutos, os donos da casa já abriram o placar. André Silva foi acionado na ponta esquerda e cruzou rasteiro. Ferreirinha apareceu livre na pequena área e só teve o trabalho de empurrar par a fundo da rede.

A vantagem quase ficou maior logo na sequência. Escobar vacilou na saída de bola e Ferreirinha saiu cara a cara com Brazão. O atacante tocou por cima do goleiro, mas Zé Ivaldo tirou em cima da linha.

Aos 22, no entanto, nada impediu o segundo gol tricolor. Matheus Alves disparou pelo meio e encontrou grande passe para André Silva, nas costas da defesa. O atacante, então, finalizou de primeira e saiu para o abraço.

Dez minutos depois, o camisa 17 ficou perto de fazer o terceiro. Ele recebeu em velocidade pela esquerda e soltou o pé para a defesa de Gabriel Brazão.

O Santos, por sua vez, chutou a gol pela primeira vez aos 39, Guilherme fez jogada individual e arriscou da intermediária, sem dificuldades para Rafael.

Já com 44 minutos, Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti para os visitantes. O árbitro entendeu que Enzo Díaz desviou a cabeçada de Leo Godoy com a mão. Na cobrança, Tiquinho Soares mandou uma pancada e descontou.

O Peixe se animou com o gol e ficou perto de empatar logo na sequência. Em cobrança de falta de Barreal, Zé Ivaldo subiu mais que a defesa e tirou tinta da trave.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Alvinegro Praiano cresceu e começou a assustar mais. Com seis minutos, Tiquinho foi acionado na entrada da área e bateu pelo lado. Depois, foi a vez de Guilherme tentar e tirar tinta da trave.

Do outro lado, o São Paulo passou a ter mais dificuldades para levar perigo. A primeira chegada mais aguda da etapa complementar foi aos 27, em cobrança de falta de Enzo Díaz que passou perto do travessão.

A partir de então, o Santos tentou pressionar em busca do empate, porém nada foi suficiente. Aos 41, Guilherme arrancou, deixou a marcação para trás e bateu forte, por cima. Já nos acréscimos, Thaciano recebeu cruzamento na área e cabeceou no canto. Rafael se esticou e fez bela defesa para salvar a vitória tricolor.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 2 X 1 SANTOS

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)



Data: 20 de abril de 2025 (domingo)



Hora: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Neuza Inês Back (SC) e Alex Ang Ribeiro (SP)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



Cartões amarelos: Sabino, Marcos Antônio, Rafael, Alisson, Matheus Alves, Rodriguinho, Enzo e Zubeldía (São Paulo); Rollheiser e Tiquinho (Santos)

GOLS: Ferreirinha, aos 9 do 1ºT, André Silva, aos 22 do 1ºT (São Paulo); Tiquinho Soares, aos 44 do 1ºT (Santos)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric (Igor Vinícius), Sabino, Ruan e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio (Rodriguinho) e Alves (Ferraresi); Lucas Ferreira (Bobadilla), André Silva e Ferreira (Lucca).



Técnico: Luis Zubeldía

SANTOS:Gabriel Brazão; Léo Godoy (JP Chermont), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt (Thaciano), Gabriel Bontempo (Pituca) e Rollheiser; Barreal (Veron), Guilherme (Deivid Washington) e Tiquinho Soares



Técnico: César Sampaio (interino)