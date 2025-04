Atlético-MG ganha do Botafogo e enfim vence a primeira pelo Brasileirão

O Atlético-MG "se vingou" do Botafogo e venceu por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão. O confronto foi o primeiro entre as equipes desde a final da última Libertadores, vencida pelos cariocas. Com o resultado, os dois times estão com cinco pontos, no meio da tabela do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória do Atlético-MG aconteceu no segundo tempo, com Cuello.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Fluminense, no sábado, no Nilton Santos. No mesmo dia, o Atlético-MG visita o Mirassol no interior paulista.

??? FIM DE JOGO: ENTREGA EM CAMPO, APOIO DA MASSA E A PRIMEIRA VITÓRIA NO CAMPEONATO BRASILEIRO! VENCE O GALO NO MINEIRÃO! CUELLO MARCOU O GOL ALVINEGRO ?#VamoGalo #CAMxBOT ??? pic.twitter.com/uAlpbDY11d ? Atlético (@Atletico) April 20, 2025

O jogo

O duelo começou movimentado, com as duas equipes no ataque. O Botafogo teve a primeira chance em chute de Artur que parou em Everson. Em seguida, o Atlético-MG respondeu com Cuello, que mandou pela linha de fundo.

Os donos da casa, aos poucos, passaram a ficar no ataque. O Galo quase marcou aos 18 minutos, quando Cuello recebeu passe na área, mas chutou em cima da zaga. A bola bateu na rede pelo lado de fora. O Botafogo não se intimidou e desperdiçou duas oportunidades com Artur. Em ambas, o atacante viu Everson salvar os mineiros.

Com o passar do tempo, o duelo caiu de rendimento. Tanto Atlético-MG quanto Botafogo melhoraram a marcação e impediram novas chances do adversário. Com isso, o placar se manteve zerado até o intervalo.

No segundo tempo, o Atlético-MG abriu o placar logo aos dois minutos. Após cobrança de escanteio, Cuello cabeceou para a rede. O árbitro ainda foi chamado pelo VAR, mas manteve a decisão de gol para os mineiros.

A partir daí, o duelo voltou a ficar aberto. O Botafogo se lançou em busca do empate, mas viu o Galo aproveitar os espaços. Cuello quase ampliou aos 14 minutos, em chute que foi na rede pelo lado de fora. Para piorar a situação do Botafogo, o zagueiro David Ricardo foi expulso após fazer falta em Hulk, sendo o último homem.

Com a vantagem numérica em campo, o Atlético-MG passou a chegar com facilidade ao ataque. Tanto que os donos da casa quase marcaram com Gustavo Scarpa e Gabriel Menino. Em ambos os casos, John salvou os cariocas.

A parte final do duelo foi disputada sob muito nervosismo entre os jogadores. Com isso, os lances de perigo pararam de acontecer. O Atlético-MG soube manter a posse de bola para sair de campo com a vitória do Mineirão.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 20 de abril de 2025 (Domingo)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Rony, Hulk e Cuello (Atlético-MG); John e Danilo Barbosa (Botafogo)



Cartão vermelho: David Ricardo (Botafogo)

GOL



ATLÉTICO-MG: Cuello, aos 2? do segundo tempo

ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Caio (Gabriel Menino); Fausto Vera, Rubens e Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Tomás Cuello (Bernard), Rony (João Marcelo) e Hulk (Saravia)



Técnico: Cuca

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Jair e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula) e Jefferson Savarino; Artur (Danilo Barbosa), Igor Jesus e Matheus Martins



Técnico: Renato Paiva