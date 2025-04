Matheus Alves recebe terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o São Paulo diante do Ceára

O São Paulo venceu o Santos, neste domingo, por 2 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Titular na partida, o jovem Matheus Alves recebeu o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Tricolor diante do Ceará.

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Matheus Alves começou entre os titulares pela segunda vez seguida. O meia de apenas 20 anos fez uma boa partida e deu uma bela assistência para André Silva marcar o segundo gol do Tricolor, aos 23 da primeira etapa.

No segundo tempo, aos 30 minutos, Alves recebeu o terceiro cartão amarelo na competição e vai precisar cumprir suspensão diante do Ceará na próxima rodada. A partida acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Castelão.

Essa foi a terceira partida seguida em que o meia é amarelado. Matheus também recebeu cartão nos empates contra Cruzeiro (1 a 1) e Botafogo (2 a 2).

Com gols de Ferreirinha e André Silva, o São Paulo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi aos sete pontos e pulou para a 10ª posição.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Libertad-PAR, pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Tigo La Huerta. O Tricolor é o vice-líder do grupo D, com quatro pontos, dois atrás da equipe paraguaia.