Com Vitor Roque no banco e Paulinho poupado, Palmeiras está escalado para enfrentar o Fortaleza; confira

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Fortaleza, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com duas mudanças. Em busca de se manter invicto e assumir a liderança da competição, o técnico Abel Ferreira optou por começar com Vitor Roque no banco de reservas e poupar Paulinho. A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), no Castelão.

O Verdão está invicto no torneio e vem de três vitórias consecutivas, a última por 1 a 0, sobre o Internacional, em pleno Beira-Rio. A equipe comandada pelo treinador português tem dez pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão, empatada com o Flamengo, que lidera a tabela apenas por saldo de gols.

Para o duelo, Abel e sua comissão resolveram começar com o atacante Vitor Roque no banco de reservas e poupar Paulinho. Por outro lado, Lucas Evangelista volta a ficar disponível para atuar. O o meio-campista vinha se recuperando de um trauma na coxa direita e treinou de forma integral com o elenco nos últimos dias.

O lateral Marcos Rocha, que trata de um edema na panturrilha esquerda, deve seguir como baixa. Os outros desfalques são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo) e Murilo (lesão na coxa direita).

Desta forma, a escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

Já o Fortaleza precisa se reerguer e não vence há quatro jogos na temporada. No Brasileirão, tem uma vitória, dois empates e uma derrota. Revés este contra o Vitória, por 2 a 1, na última rodada. Com cinco pontos, o Leão do Pici é o 12° colocado.

O técnico Vojvoda conta com uma lista longa de baixas, que conta com Brítez (entorse no tornozelo esquerdo), Breno Lopes (fratura no antebraço direito), ?Tinga (edema muscular na panturrilha esquerda), Pochettino (tendinite no quadril esquerdo) e Moisés (edema no músculo posterior da coxa esquerda). Além destes, Martínez, suspenso, também fica fora.

O Fortaleza entra em campo com: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Pikachu, Lucas Sasha, Mancuso, Lucas Sasha e Rosetto; Calebe, Allanzinho e Deyverson.