Valverde faz gol espetacular, Real vence e segue caça ao Barça no Espanhol

O Real Madrid sofreu e precisou insistir até o fim, mas Valverde resolveu aos 47 do segundo tempo com um golaço, para vencer o Athletic Bilbao por 1 a 0, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu, neste domingo de Páscoa (20).

A vitória mantém o Real Madrid vivo no Campeonato Espanhol. Na segunda posição, vai a 69 pontos e segue na perseguição ao líder Barcelona. Agora são quatro pontos de distância a seis rodadas do fim - restam 18 em disputa. O próximo compromisso do Real Madrid é visitar o Getafe, na quarta-feira (23), novamente pelo Espanhol.



O Athletic estaciona na quarta posição, com 57 pontos. Agora, o Bilbao recebe o Las Palmas, também na quarta-feira, pela 33ª rodada do Espanhol.

Como foi o jogo

O começo do jogo foi de pouca inspiração das duas equipes. O Real Madrid tinha o controle da posse de bola, mas sem criar muito perigo ao gol de Unai Simón.

O primeiro tempo inteiro seguiu na mesma toada, sem grandes emoções. O Real Madrid tentava as jogadas, mas não caprichava no último terço do ataque.

A torcida do Real Madrid não perdoou o primeiro tempo morno: ainda machucada com a eliminação na Liga dos Campeões, vaiou o time no apito final da primeira etapa.

Os primeiros 15 minutos de segundo tempo foram melhores que os 45 do primeiro. Rodrygo, Camavinga e Bellingham criaram chances perigosas, obrigado Unai Simón a boas defesas. Unai Gómez respondeu e colocou Cortouis no jogo.

O Real Madrid chegou a abrir o placar no final do jogo com Vini Jr., mas o gol foi anulado por impedimento de Endrick no começo do lance, após revisão do árbitro no VAR. Biquinho da chuteira à frente

Torcida foi da explosão à frustração com o gol anulado do Vini. O lance apareceu no telão enquanto o árbitro analisava as imagens no VAR, e houve muito protesto após o aviso de que o gol foi anulado.

Depois do gol anulado, o Real Madrid foi para o abafa e pressionou, até que Valverde acertou um lindo chute. A bola entrou no ângulo, com curva, e decidiu o jogo para manter o Real Madrid na cola do Barcelona.

Lances importantes

Que isso? Cruzamento na área do Real Madrid, a bola sobrou para Guruzeta, que tentou um voleio e pegou de canela na bola, mandando longe.

Fora! Vini Jr invadiu a área e cruzou rasteiro. A defesa afastou mal e a bola sobrou com Rodrygo, que bateu no canto, passando perto do gol.

Simón! Camavinga arrancou pela esquerda, deixou dois marcadores para trás e bateu forte. Unai Simón defendeu.

Cortouis! Resposta do Bilbao. Ataque acelerado, a bola caiu para Unai Gómez chutar forte e rasteiro, Cortouis caiu e espalmou.

Defendeu de novo! Jogada de Vini Jr. pela esquerda, cruzou para Bellingham na pequena área. O inglês cabeceou forte e Unai Simón fez outra grande defesa.

Na rede... Mas, por fora. Valverde recebeu a bola na direita, costurou para dentro e soltou uma bomba de canhota. A bola balançou a lateral da rede por fora, assustando o goleiro.

A bola entrou. Mas, não valeu. Vini Jr. fez bela jogada na esquerda e bateu rasteiro para fazer o gol. Porém, Endrick disputou com o zagueiro no começo do lance e estava impedido. O VAR entrou em ação para anular o gol.

1x0. Golaço de Valverde! Depois de bate-rebate na área, a bola sobrou para Valverde, que dominou no alto e soltou uma pancada de direita, no ângulo, sem chances para Unai Simón.