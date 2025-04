'Novo' Ferreirinha brilha outra vez, e São Paulo vence o Santos no Morumbis

O São Paulo venceu o Santos por 2 a 1 hoje, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Ferreirinha e André Silva marcaram antes de Tiquinho Soares diminuir.

O primeiro tempo foi de domínio total do São Paulo. Os donos da casa abriram 2 a 0, poderiam ter garantido o resultado e levaram um gol de pênalti nos acréscimos.

Na etapa final, o Santos equilibrou um pouco as ações, mas não conseguiu pontuar. Zubeldía fez substituições defensivas para garantir o resultado. O goleiro Rafael fez grande defesa em cabeceio de Thaciano nos acréscimos.

Ferreirinha brilhou outra vez. São cinco gols nos últimos quatro jogos. O comentarista Neto prometeu fazer seu programa na TV Bandeirantes de "sunguinha" se o atacante fizesse 10 gols no ano. Após a provocação, o são-paulino decolou.

O resultado leva o São Paulo ao 10º lugar, com sete pontos, após a primeira vitória no Brasileirão. O Santos cai para 16º, com quatro, e pode entrar no Z4 se Vitória ou Bahia pontuarem no decorrer da rodada.

O resultado dá sobrevida a Zubeldía e deve acelerar a busca do Santos por um substituto para o técnico Pedro Caixinha. O auxiliar César Sampaio perde força com esse resultado.

A programação para essa semana é diferente entre os clubes. O São Paulo voltará a campo para enfrentar o Libertad, quarta-feira, fora de casa, pela Libertadores. O Santos terá semana livre antes de receber o Red Bull Bragantino, domingo, na Vila Belmiro.

Um passeio

O São Paulo foi amplamente superior ao Santos no primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo com o placar garantido.

O ataque rápido do Tricolor envolveu a defesa santista, que em momento algum soube como se defender com tranquilidade.

Aos 9 minutos, João Schmidt saiu jogando errado, o São Paulo virou o jogo e André Silva bateu cruzado para o iluminado Ferreirinha abriu o placar. Léo Godoy, Gil e Zé Ivaldo deram toda a liberdade que o São Paulo precisava.

No minuto 22, o São Paulo acelerou e Matheus Alves cruzou bonito para André Silva ampliar. Zé Ivaldo falhou novamente.

O Tricolor seguia em cima e parecia perto de construir uma goleada quando o Santos "achou" um gol. João Schmidt cruzou, Léo Godoy cabeceou e a bola bateu no braço de Enzo. Pênalti marcado e convertido por Tiquinho Soares. 2 a 1.

Resultado se mantém

O Santos voltou com os mesmos jogadores para o segundo tempo, mas com postura diferente.

Em 12 minutos, o Peixe criou mais que na etapa inicial inteira. Tiquinho Soares e Guilherme ficaram perto de empatar a partida.

Aos 17, o São Paulo chegou pela primeira vez. André Silva girou para cima de Gil e deixou Alves em boas condições. O garoto tentou o drible, mas Gabriel Brazão salvou. O Tricolor reclamou de pênalti no lance.

O São Paulo voltou a controlar o jogo, e o Santos passou a ter menos espaço em campo. No finzinho, porém, quase veio o empate. Rafael fez grande defesa em cabeceio de Thaciano.

Lances importantes

1 a 0. Aos 9 minutos, André Silva bateu cruzado e Ferreirinha conferiu na pequena área.

2 a 0. No minuto 22, Alves lançou bonito para André Silva finalizar de primeira.

2 a 1. Nos acréscimos, Tiquinho Soares converteu pênalti para diminuir.

Milagre. Aos 48 minutos do segundo tempo, Rafael fez grande defesa em cabeceio de Thaciano.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x SANTOS

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Data: 20 de abril de 2025 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Árbitro assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Árbitro assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Público: 52.436

Renda: R$ 3.157.886,00

Cartões amarelos: Rafael, Sabino, Marcos Antônio, Alisson, Alves, Rodriguinho e Enzo (São Paulo) e Rollheiser e Tiquinho Soares (Santos)

GOLS

São Paulo: Ferreirinha e André Silva, aos 9 e 22 minutos do 1T

Santos: Tiquinho Soares (de pênalti), aos 47 minutos do 1T

São Paulo: Rafael, Cédric (Igor Vinicius), Ruan, Sabino e Enzo; Alisson, Marcos Antônio (Rodriguinho), Lucas Ferreira (Bobadilla) e Matheus Alves (Ferraresi); Ferreirinha e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Santos: Gabriel Brazão, Léo Godoy (JP Chermont), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt (Thaciano), Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Rollheiser; Barreal (Gabriel Veron), Guilherme (Deivid Washington) e Tiquinho Soares. Técnico: César Sampaio (interino)