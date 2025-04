Atlético-MG bate Botafogo e sai do Z4 na reedição da final da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Atlético-MG venceu o Botafogo no reencontro dos dois últimos finalistas da Libertadores. O Galo fez 1 a 0, neste domingo, no Mineirão, conquistando sua primeira vitória no Brasileirão.

O gol da vitória foi marcado por Cuello, de cabeça, após ótima batida de escanteio de Gabriel Menino.

O VAR chegou a acionar o árbitro Ramon Abatti Abel, sugerindo uma falta na jogada, mas o gol foi mantido.

O árbitro de vídeo foi atendido quando sugeriu a expulsão do zagueiro David Ricardo, do Botafogo, já no segundo tempo.

O Atlético-MG chegou a cinco pontos, saindo da zona de rebaixamento. Essa é a mesma pontuação do Botafogo.

Os dois times estão muito próximos na tabela. O time carioca leva a melhor no saldo de gols.

Na próxima rodada, o Atlético-MG visita o Mirassol, sábado (26), às 18h30. Mas quarta-feira (23) tem jogo contra o Caracas (VEN), pela Sul-Americana.

Já o Botafogo tem o clássico contra o Fluminense, também no sábado, às 21h. Antes, tem jogo contra o Estudiantes, pela Libertadores, na quarta-feira.

Nem parecia a final mais recente

A combinação dos uniformes era a mesma. Mas o futebol, quanta diferença!

Atlético-MG e Botafogo passam longe daqueles times que construíram campanhas de destaque na Libertadores 2024. Nem os técnicos são os mesmos.

Por mais que a torcida do Botafogo tenha gritado "é, campeão" e levado cartazes com referência ao jogo histórico de Buenos Aires, a realidade presente é preocupante.

O time sofre para se reorganizar, agora com o técnico português Renato Paiva, depois de desperdiçar os três primeiros meses do ano com interinos.

Olhando para os autores dos três gols da final da Liberta para o Botafogo:

Júnior Santos foi para o próprio Atlético-MG, mas está machucado.

Luiz Henrique se mandou para o Zenit.

Alex Telles começou na reserva e entrou só no segundo tempo, quando o placar já estava 1 a 0 e o Botafogo já tinha um jogador expulso.

De novo, uma expulsão

Inclusive, o cartão vermelho para um jogador do Botafogo foi outra coincidência em relação à Libertadores.

Mas desta vez, não foi com 30 segundos e nem envolveu Gregore. O expulso da vez foi o zagueiro David Ricardo, que fez seu primeiro jogo desde a chegada de Renato Paiva, porque Alexander Barboza sentiu problema muscular antes do jogo.

O vermelho foi uma decisão tomada pela arbitragem após chamada do VAR. O zagueiro do time carioca tinha inicialmente recebido amarelo por uma falta em Hulk. Mas era uma situação clara de gol, a cobertura tinha ficado para trás. Assim, o árbitro Ramon Abatti Abel mudou a decisão, acatando a sugestão de vermelho.

As tentativas e o gol

No primeiro tempo, os times erraram muitos passes, poderiam ter caprichado melhor na construção. Mas tiveram algumas oportunidades interessantes.

No caso do Atlético-MG, uma bola que atravessou a área e gerou indecisão entre John e Jair sobrou de graça para Cuello, que vinha pressionando o zagueiro. Mas ele nem esperava. O toque na perna foi quase involuntário. Quase gol.

No Botafogo, Artur foi quem levou mais perigo a Everson. Um domínio bonito, o preparo rápido e a finalização de canhota quase geram um bonito gol. O goleiro atleticano fez bela defesa.

O cenário para o Galo só mudou no segundo tempo porque Cuca fez mudança dupla logo no intervalo. Gabriel Menino e Scarpa entraram nos lugares de Caio Paulista e Igor Jesus.

O Galo ficou mais criativo. E na batida venenosa de Gabriel Menino, o escanteio gerou o gol de Cuello.

O VAR chegou a chamar à beira do campo, apontando uma suposta falta em Jair (fora da disputa de bola). Ramon Abatti manteve a decisão de campo.

Artur e Caio Paulista em ação durante jogo entre Atlético-MG e Botafogo no Brasileirão Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Controle final

O Botafogo ficou com um a menos aos 18 minutos do segundo tempo. Aí, ficou mais complicado ainda.

Foi numa leva para tentar reorganizar o time que Alex Telles, Danilo Barbosa e Mateo Ponte entraram.

A dificuldade de articulação de jogo ficou mais explícita. O Atlético-MG controlou com certa tranquilidade, à medida que o fôlego do outro lado se esvaia.

O Galo fechou a casinha, apostando em contra-ataques, mas nem foi preciso mais um gol.

Não valeu título, mas desta vez o Galo levou a melhor.

Ficha técnica

Atlético-MG 1 x 0 Botafogo

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data/Hora: 20/4/2025, às 16h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Thiago Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Rony, Hulk e Cuello (CAM); John, Danilo Barbosa (BOT)

Cartão vermelho: David Ricardo (BOT)

Gol: Cuello, 11'/2ºT (1-0)

Atlético-MG: Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista (Gabriel Menino); Fausto Vera, Rubens e Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Cuello (Bernard), Rony (João Marcelo) e Hulk (Saravia). Técnico: Cuca

Botafogo: John, Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula) e Savarino; Artur (Danilo Barbosa), Matheus Martins e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva