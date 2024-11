Corinthians: CEO sairá se não houver plano para pagar dívidas, diz PVC

Fred Luz, CEO do Corinthians, deve deixar o clube antes do fim de novembro, disse o colunista Paulo Vinicius Coelho no Finanças do Esporte nesta quinta-feira (14).

Segundo PVC, o dirigente não continuará se o plano de recuperação econômica do clube não for aprovado, já que, neste caso, não verá perspectivas de resolução do principal problema do Corinthians.

O Fred Luz vai sair. Não dá para cravar quando, mas provavelmente no dia 24 de novembro [um dia depois da data limite para aprovação do plano]. [...] O que se diz dentro do Corinthians é que sem um plano de recuperação, não tem como existir dinheiro para a próxima temporada.

O ponto central é resolver a questão econômica e aprovar um plano de recuperação econômica. Se não aprovar, o Fred Luz vai sair. Não é uma ameaça. Alguém pode colocar outro plano em prática, mas não tem outro.

PVC

PVC já havia adiantado esta semana em sua coluna que a sucessão de acontecimentos dentro da vida política do Corinthians poderia precipitar o fim do acordo entre o clube e a Alvares & Marsall e, consequentemente, provocar a saída do CEO Fred Luz, que chegou ao clube em julho.

Em 24 de outubro, já se havia adiado em um mês o prazo para o clube decidir se aceita ou não o plano de recuperação financeira feita por Luz e Alvarez & Marsall. Agora, o que pode acontecer é um rompimento bilateral ou apenas a saída do representante da consultoria.

Assista à íntegra do Finanças do Esporte

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao Finanças do Esporte na Íntegra