RMP sobre caos na Arena MRV: 'Estão esperando torcedor matar um jogador?'

O Atlético-MG precisa ser punido de forma exemplar pela violência generalizada dos seus torcedores após o vice da Copa do Brasil, cobrou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (12).

O que aconteceu na Arena MRV é indesculpável. O Atlético e a sua arena precisam receber uma punição dura, exemplar, para que não aconteça isso em outros estádios.

Tem que tomar uma atitude drástica. O que estão esperando: que um torcedor dê uma paulada na cabeça e mate um jogador no campo?

Renato Maurício Prado

O colunista chamou atenção à escalada de violência no futebol brasileiro e argumentou que esta é a tendência se nada for feito.

Amanhã ou depois alguém vai fazer isso, se não tentar pelo menos uma diminuição nessa escalada de violência que cerca o nosso futebol. Vão acabar matando um jogador.

Renato Maurício Prado

O Galo será denunciado no STJD e pode perder até 10 mandos de campo.

Em nota, o Flamengo cobrou punição severa pelas bombas, invasão de campo e agressões contra jornalistas. Também em comunicado, o dono da MRV e da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin, prometeu contribuir com as autoridades e melhorar a operação da arena.

Neymar comprar SAF e injetar dinheiro é a única salvação do Santos, diz RMP

Neymar é a solução de curto prazo para o Santos voltar a ser protagonista do futebol brasileiro, afirmou Renato Maurício Prado

É a única salvação do Santos. Se o pai do Neymar e o Neymar resolverem comprar a SAF do Santos, é a única forma do Santos voltar no ano que vem já em condições de não brigar de novo para não cair. Renato Maurício Prado

