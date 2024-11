Palmeiras tem apenas 10% de chance de título no Brasileirão

Nesta terça-feira, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Com os resultados, as chances de título do Palmeiras são de apenas 10,6%, de acordo com estudo do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Botafogo aparece como grande favorito, com uma probabilidade de 85,3% de ser campeão.

Com a derrota para o Corinthians por 2 a 0, na última segunda-feira, na Neo Química Arena, o Palmeiras permaneceu com 61 pontos, na segunda colocação. Já o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0, no Nilton Santos, nesta terça, e chegou a 67 pontos, abrindo seis de vantagem na liderança em relação ao time comandado por Abel Ferreira.

Faltando seis rodadas para o fim da liga nacional, apenas 18 pontos estão em disputa. Porém, ainda terá um confronto direto entre as equipes, em duelo válido 36ª rodada, no Allianz Parque. A partida está marcada para o dia 26 deste mês, a partir das 21h30 (de Brasília).

O Fortaleza, terceiro colocado, com 60 pontos, é o único clube além dos dois que aparece com mais de 1% de chance, tendo 3,6%. Outros clubes, como Flamengo, Internacional e São Paulo, têm menos de 0,25% de probabilidade de serem campeões.