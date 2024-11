NBB: TV Cultura exibe confronto entre Corinthians e Sesi Franca neste sábado

A TV Cultura exibe a partida entre Corinthians e Sesi Franca neste sábado, no Ginásio Wlamir Marques, na capital Paulista. O jogo é válido pela quinta rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Com narração de Gil Arruda e comentários de Gustavinho, a transmissão começa às 16h45 (de Brasília), e a bola sobe a partir das 17h.

O último confronto entre Corinthians e Sesi Franca aconteceu em 8 de setembro de 2024 pelo Paulista de Basquete 2024. Na ocasião, o time da capital acabou sendo derrotado por 77 a 67 no duelo, que também aconteceu no Wlamir Marques.

Na última terça-feira, o Corinthians venceu o Paulistano por 75 a 69, e Elinho quebrou o recorde de assistências da história do torneio nacional, com 2.417 passes para cesta.

Já o Franca é o favorito no duelo contra o Timão, pois é o atual tricampeão do NBB. O time também manteve peças-chaves do elenco vitorioso da última temporada, e vai em busca do seu quarto título.