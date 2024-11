De cabeças de animais a pênis de borracha: os objetos já jogados no campo

No Dérbi desta última segunda-feira (04), na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 2 a 0, um torcedor alvinegro arremessou uma cabeça de porco para dentro do gramado da Neo Química Arena.

Apesar de inusitado, não é a primeira vez que uma cabeça de animal é atirada para dentro de campo: em duelo de forte rivalidade entre Dynamo Dresden e RB Leipzig, em 2016, torcedores da equipe da casa lançaram a cabeça de um touro para dentro do gramado, em alusão ao patrocinador oficial dos visitantes, a marca Red Bull, representada pelo animal.

Em outra oportunidade, uma cabeça de porco foi lançada aos gramados na Espanha. No duelo entre Barcelona e Real Madrid, um torcedor arremessou a cabeça do animal para perto de Luis Figo, em forma de protesto pelo jogador ter "traído" a equipe catalã pela camisa merengue.

Torcedores do Boca Juniors lançam pênis de borracha em jogo contra o Independiente Imagem: Reprodução

Na Argentina, no duelo entre Boca Juniors e Independiente, torcedores do Boca jogaram diversos pênis de borracha no gramado. Situação aconteceu após o goleiro Montoya, que passou quase uma década atuando pela equipe azul e amarela e se mudou para o Independiente, comemorar um gol na frente da torcida do ex-clube enquanto atuava pelo rival. Em reencontro após a ocasião, a torcida lançou os objetos na área do paredão.

Após ter jogo remarcado, torcedores do Sevilla se revoltaram e jogaram bolas de tênis no gramado, em partida do Campeonato Espanhol. Em duelo disputado pela equipe contra o Levante, em 2012, os apoiadores do Sevilla ficaram irritados com a Federação Espanhola por trocarem o horário de sua partida para mais tarde, devido a também disputa do clássico entre Real Madrid e Barcelona na data. No início do jogo, lançaram as bolinhas como forma de protesto.

Em 2001, na Itália, membros da torcida organizada da Inter de Milão entraram com uma moto queimada na arquibancada, em duelo contra a Atalanta. Após chutar o veículo dentro do estádio, os torcedores decidiram jogá-lo para outro setor da arquibancada, mas não dentro do campo. O relato diz que a motocicleta pertencia a um torcedor rival, e os torcedores da Inter, após lançarem o veículo, cantaram: "Voltem para a bicicleta", disse o jornal italiano Corriere della Sera.