Veiga admite 'peso maior' em derrota para Corinthians: 'Estamos irritados'

Do UOL, em São Paulo

O meio-campista Raphael Veiga admitiu que a derrota sofrida pelo Palmeiras para o Corinthians, nesta segunda-feira (4), tem um peso maior para a equipe nesta reta final do Brasileirão.

Perdemos um jogo que não podíamos perder contra um rival nosso, tem um peso maior. Tivemos chances no começo do jogo, não fizemos, faltou eficácia e tomamos um gol que complicou o jogo. Situação chata, difícil, a gente está chateado e irritado demais. Difícil falar, temos que fazer o nosso melhor até o final e ver o que fizemos de errado porque não podemos cometer mais esses erros. Raphael Veiga, ao Premiere

Veiga voltou a citar a falta de eficácia do Palmeiras pensando na briga do Palmeiras pelo título do Brasileirão. A equipe pode ver o Botafogo abrir seis pontos na ponta amanhã, quando os cariocas enfrentam o Vasco.