Flamengo terá três candidatos à eleição; recurso de Wallim é negado

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma reunião nesta segunda-feira (4) sacramentou as chapas inscritas para a eleição do Flamengo em dezembro. Vão concorrer ao pleito Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee.

O que aconteceu

O encontro envolvendo o Conselho de Administração teve alta presença de conselheiros. Nela foram votados três recursos e a homologação das chapas.

Uma novidade foi a saída de Rodrigo Tostes da chapa de Bap. O ex-vice de finanças entregou uma carta com o pedido ao Conselho de Administração. Ele foi envolvido em polêmica sobre estar apto a votar ou não.

A Comissão Eleitoral Permanente do Flamengo (CPE) havia indicado a homologação das chapas de Luiz Eduardo Baptista, Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee. Wallim Vasconcellos e Pedro Paulo não tiveram a aprovação por diferentes razões.

A chapa de Wallim Vasconcellos foi impugnada. O recurso do pré-candidato foi rejeitado após a CPE garantir que houve fraude no processo de inscrição da chapa. Foram 46 votos favoráveis à impugnação de Wallim, 23 contrários e seis abstenções. Caso ele insista em disputar o pleito, precisará ir à Justiça.

Também impugnado no último dia 21, o agora ex-candidato Pedro Paulo foi outro que teve recurso negado nesta segunda-feira. Foram 61 votos pela cassação da candidatura e apenas seis favoráveis.

Quem são os candidatos

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é um dos candidatos da oposição. Presidente do Conselho de Administração, ainda tinha a expectativa de ter o apoio de Landim, o que não aconteceu. Entretanto, ele terá o apoio de nomes importantes que deixaram a atual gestão recentemente. O vice será Flávio Willeman.

Maurício Gomes de Mattos deixou a vice-presidência de Consulados e Embaixadas para se candidatar. Ele foi o primeiro a anunciar que iria concorrer ao pleito como uma terceira via. Grande benemérito do clube, foi vice-presidente geral da segunda gestão de Eduardo Bandeira de Mello. O vice dele é Wellington Silva.

Rodrigo Dunshee de Abranches é o candidato da situação. Atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, ele venceu a concorrência com Bap pela vaga com apoio de Landim, o que dividiu a base aliada. O vice dele será Marcos Bodin.