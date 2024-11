Transmissão ao vivo de Manchester United x Chelsea: veja onde assistir

Manchester United e Chelsea jogam neste domingo (3), às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester (ING), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês.

O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Disney+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Chelsea é o sexto colocado da competição, com 17 pontos, contra 25 do líder Liverpool. Já o Manchester United é apenas o 13º colocado, com 11 pontos.

O Manchester United demitiu Erick ten Hag do comando técnico e anunciou o português Rúben Amorim para seu lugar. Na primeira partida sem o ex-treinador, os Diabos Vermelhos golearam o Leicester por 5 a 2 pela Copa da Liga Inglesa.

Já o Chelsea quer virar a chave após a eliminação na Copa da Liga Inglesa. Os Blues caíram diante do Newcastle após derrota por 2 a 0.

Manchester United x Chelsea -- Premier League