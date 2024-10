Atlético-MG encerra preparação para enfrentar o River Plate pela semifinal da Libertadores

Nesta segunda-feira, o elenco do Atlético-MG compareceu ao Estádio Ricardo Enrique Bochini, em Buenos Aires, e fez seu último treino com foco no embate diante do River Plate, válido pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores.

No trabalho, comandado pelo técnico argentino Gabriel Milito, todos os atletas relacionados para a viagem à Argentina participaram de atividades de movimentação. Posteriormente, os mesmos realizaram treino técnico e tático.

Uma provável escalação do Galo para a partida tem: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco (Fausto Vera), Arana e Rubens (Deyverson); Hulk e Paulinho.

Após garantir vantagem de três gols no agregado durante a primeira partida da semifinal, o Atlético-MG pode ser derrotado por até dois gols de diferença para carimbar seu passaporte direto à decisão do torneio continental. Em caso de revés por três tentos de desvantagem, a vaga será decidida nas penalidades.

O jogo acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez.