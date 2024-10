Gabigol respira aliviado, mas Filipe Luís indica sombra inesperada no Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após três meses e 14 jogos, Gabigol, enfim, fez as pazes com a rede. Autor do gol de pênalti na vitória do Flamengo por 4 a 2 sobre o Juventude, no Maracanã, o camisa 99 ganhou apoio e carinho do elenco e do técnico Filipe Luis, mas ao mesmo tempo viu surgir uma sombra inesperada na equipe.

O que aconteceu

Gonzalo Plata fez o quarto gol e fechou a conta para o Rubro-negro. O equatoriano entrou em campo justamente no lugar de Gabigol, aos 24 minutos do segundo tempo.

Após o jogo, Filipe Luis revelou que enxerga Plata também como um camisa 9. Com isso, automaticamente, Gabigol viu a concorrência crescer na posição, que ainda conta com Carlinhos. Pedro sofreu grave lesão e não joga mais na temporada.

Sobre o Plata, ele compete em posição tanto com Bruno Henrique e Michael na esquerda, mas sabemos que a melhor versão dele é na direita, e aí ele compete com o Gerson. E eu vejo ele também como um 9, porque tem muita velocidade, boa relação com a bola e ataca muito bem o espaço. Ele é muito importante para nós, hoje entrou e fez um jogo excelente, mas sempre tem a tendência a cair para a posição dele. Isso requer trabalho para entender os movimentos que um 9 de ofício deve fazer

Filipe Luis

Gabigol ganha carinho

Amigo pessoal de Gabigol, Filipe Luis fez questão de elogiá-lo. O treinador destacou a importância do atacante quebrar a seca de gols, assim como Plata, que fez o seu primeiro com a camisa do Flamengo.

"Voltar a marcar sempre dá confiança para eles. Todo atacante passa por fases. Tem as fases goleadoras e depois as de seca. Voltar a quebrar esse jejum é importante tanto para o Gabi quanto para o Plata, que são jogadores importantes para mim"

O gol de Gabigol nasceu de uma jogada de Gerson, que recebeu uma trombada de Mandaca e o árbitro Bráulio Machado interpretou como pênalti. Durante o período de reclamação dos jogadores do Juventude, o meia ficou segurando a bola e depois a passou ao camisa 99.