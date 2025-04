Improvisado no ataque, o volante Mikel Merino é o artilheiro do Arsenal em 2025

O Arsenal bateu o Real Madrid, nesta terça-feira, por 3 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium. Autor do terceiro gol, o volante Mikel Merino é o artilheiro da equipe inglesa em 2025.

Em 18 jogos no período, sendo titular em 14 oportunidades, Merino marcou sete gols e deu duas assistências, com nove participações diretas. Segundo dados do Sofascore, o volante finalizou 27 vezes, sendo 13 delas no alvo, deu 13 passes decisivos e precisa de 140 minutos para participar de um tento.

Em fevereiro, após as lesões que acabaram com a temporada de Kai Havertz e Gabriel Jesus, o treinador Mikel Arteta ficou sem opções para a posição de centroavante e passou a improvisar o volante Merino no ataque. Na temporada, o espanhol tem oito gols e duas assistências em 36 jogos.

? Mikel Merino é o artilheiro do Arsenal em 2025! ??? ?? 18 jogos (14 titular)

?? 7 gols (!)

?? 2 assistências

?? 9 participações em gols (!)

? 140 mins p/ participar de gol (!)

? 27 finalizações (13 no gol)

? 16 passes decisivos

? Nota Sofascore 7.26 pic.twitter.com/VTYXRnqWRp ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 8, 2025

Nesta terça-feira, após receber de Lewis-Skelly na entrada da área, Mikel Merino bateu de primeira e acertou um lindo chute no cantinho para marcar o terceiro gol do Arsenal na vitória sobre o Real Madrid.

Com o resultado, o time inglês pode até perder por dois de diferença no segundo jogo e ainda garantir vaga na semifinal da Liga dos Campeões. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Antes disso, o Arsenal volta a campo neste sábado, quando recebe o Brentford, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium. A equipe do técnico Mikel Merino é a vice-líder da competição com 62 pontos.