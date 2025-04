Onde vai passar o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil? Como assistir

A CBF realiza na tarde de hoje o sorteio dos 16 confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil 2025. O evento será no Rio de Janeiro e tem início previsto para as 15h (de Brasília).

Onde assistir? CBF TV e pelo canal do UOL Esporte no YouTube.

São 32 times na disputa, sendo que 12 entram direto nesta fase. Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, Paysandu, Santos e São Paulo já estavam classificando diretamente e não precisaram disputar as duas fases anteriores.

Os clubes estão divididos em dois potes. Assim, equipes no mesmo grupo não podem se enfrentar. A definição dos potes foi feita com base no ranking nacional de clubes do início de 2025.

Os jogos de ida da terceira fase estão previstos para a semana do dia 30 de abril e os de volta, para a data base de 21 de maio. O campeonato seguirá até novembro.

Veja os potes

Pote 1

Athletico-PR

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Santos

São Paulo

Vasco

Pote 2