Corinthians: Quem é o fisioterapeuta espanhol que tratou dores de Garro

O meia Rodrigo Garro está de volta ao Brasil após uma semana em Madri, na Espanha, para tratar dores no joelho com o fisioterapeuta Javier Ledesma, especialista em recuperar jogadores lesionados.

A ida do argentino à Europa foi coordenada pelo departamento médico do Corinthians.

Fisio atende jogadores de seleção

Ledesma atende principalmente atletas que atuam na Espanha, mas também de outros países, na Prime Sport Center, clínica focada em desempenho e performance de futebol. O fisioterapeuta trabalha com outros cinco profissionais do esporte — por exemplo, nutricionista, preparador físico e personal trainer.

A clínica é recente, foi fundada em 2024, mas o trabalho de Javier é conhecido do mercado boleiro. O especialista tem passagem por grandes clubes espanhóis.

Alejandro Garnacho, da seleção argentina, e Marc Cucurella, da Espanha, são pacientes de Javi Ledesma. Ambos os atletas fazem trabalhos de preparação e fortalecimento com o fisio.

Recentemente, Ledesma também participou da recuperação de Mauro Arambarri, do Getafe. O uruguaio rompeu o LCA (ligamento cruzado anterior) e ficou 213 dias afastado.

'Tratamento de choque'

No passado, Memphis Depay também passou por tratamento com o profissional, na época em que atuava no Atlético de Madrid.

Rodrigo Garro, do Corinthians, em fisioterapia na Espanha Imagem: Reprodução/Instagram @rodrigarroo

O problema do camisa 10 alvinegro era o mesmo enfrentado por Garro atualmente, uma tendinopatia patelar no joelho. O trabalho com Javier foi fundamental para sua recuperação.

Além dos tradicionais exercícios fisioterápicos, Garro também foi submetido a uma espécie de eletroacupuntura. Agulhas são aplicadas na região em que o paciente sente dor com estímulos elétricos. No caso de Garro, o joelho. A técnica é fisioterápica e não necessita de intervenção cirúrgica.

O Corinthians trabalhou em conjunto com o profissional espanhol. Todas as recomendações e avanços do procedimento foram monitorados diariamente pelo departamento médico alvinegro até o retorno do camisa 8.

Após o tratamento em Madri, Garro está mais próximo do retorno aos gramados, mas ainda não há data. A expectativa é que o meia esteja pronto para voltar ao Timão em maio.