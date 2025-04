Vinícius Júnior admite "jogo ruim" do Real Madrid contra o Arsenal e projeta: "Hora de melhorar e lutar"

O Real Madrid foi atropelado pelo Arsenal, nesta terça-feira, por 3 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium. O brasileiro Vinícius Júnior, através das redes sociais, admitiu o desempenho ruim e já mirou o jogo da volta.

"Não há desculpas. Jogo ruim. É hora de melhorar e lutar no Bernabéu. Sempre aconteceram coisas neste campo e podemos fazer isso de novo. Até o final, sempre! Hala Madrid", escreveu Vinícius Júnior nos stories no Instagram.

No segundo tempo, em um intervalo de apenas 17 minutos, o Arsenal balançou as redes três vezes. Declan Rice anotou dois golaços de falta e Mikel Merino marcou o terceiro.

Com o resultado, o Real Madrid, atual campeão europeu, vai precisar vencer por quatro por gols de diferença no segundo jogo para garantir vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Uma vitória por três de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Antes, o Real Madrid volta a campo neste domingo, às 11h15, quando visita o Alavés, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio de Mendizorroza. A equipe do técnico Carlo Ancelotti é a vice-líder da competição, com 63 pontos.