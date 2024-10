Taça Guanabara da MLS? Time de Messi está no Mundial sem título, diz Mattos

A Fifa abriu mão dos critérios técnicos que vinha usando para garantir uma vaga ao Inter Miami, time de Messi, no Super Mundial, analisou o colunista Rodrigo Mattos, em participação no Cartão Vermelho nesta terça (22).

O regulamento do Super Mundial estabelece dois tipos de critério para a classificação, que são por mérito esportivo: o primeiro é ser campeão continental; [...] segundo é o ranking continental, que tem uma lógica - que é o desempenho dentro das competições continentais. Os outros trinta times se classificaram assim. E eles precisavam de um representante local - o que faz sentido. [...] Em vez de escolher o campeão da MLS, eles deram a vaga para o Inter Miami, time do Messi, baseado no desempenho na fase classificatória. Não é um título. [...] É a Taça Guanabara da MLS.

Rodrigo Mattos

Juca Kfouri acrescentou que esta não é a primeira vez que a Fifa usa "arranjos" para beneficiar alguma equipe. Ele citou o Mundial de 2000, quando o Vasco foi incluído na competição mesmo sem ser o campeão continental da época - o título era do Palmeiras.

Não é a primeira vez que a Fifa faz esse tipo de arranjo. No primeiro Mundial [em 2000], sacaram o Palmeiras para o Vasco entrar, enfim.

Juca Kfouri

