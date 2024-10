Bola de ouro: 'Se não for o Vini Jr vai ser quem?', diz Luís Rosa

Não há outro jogador que mereça a Bola de Ouro pelo desempenho na última temporada como Vini Junior, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, analisou o colunista Luís Rosa, em participação no Fim de Papo nesta terça (22).

Vinicius Junior marcou três gols e comandou a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 5 a 2, em duelo na Liga dos Campeões da Europa nesta terça (22). O time espanhol estava perdendo por 2 a 0 até o fim do primeiro tempo.

Na eleição [da Bola de Ouro] seria uma tremenda injustiça se o Vini Junior não for eleito o melhor da última temporada. Quem poderia ser? Rodri? Só por que ganhou a Euro? É difícil pensar em um jogador que fez o que fez o Vini Junior - e que foi decisivo na Champions.

Luís Rosa

O jornalista entende que Carlo Ancelotti é um dos grandes responsáveis pelo bom rendimento de Vini Jr. Luís Rosa apontou que o atacante tem sido protagonista no sistema do Real Madrid por vários anos, apesar de não conseguir repetir o desempenho na seleção brasileira.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra