Orlando Luz atinge o melhor ranking e gruda no top 70 após título em Campinas

Atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), Orlando Luz atingiu, nesta segunda-feira, seu melhor ranking na carreira após a conquista do challenger de Campinas ao lado de Mateus Alves.

Ele subiu três colocações e foi ao 71º posto, muito próximo do top 70 mundial. A ADK Tennis tem Rafael Matos como número um do país no 34º posto, dois acima da lista da semana passada.

Nesta semana, ele disputa a final do quali de simples do challenger de Curitiba e é cabeça de chave quatro nas duplas ao lado de Alves na competição paranaense, que oferece 100 pontos para os campeões e premiação de US$ 133 mil (R$ 756 mil, na cotação atual). Eles enfrentam na estreia a dupla do americano Tennison Withing e o argentino Santiago Taverna.

Ele passou o quali de simples no torneio paranaense ao vencer o uruguaio Franco Roncadelli por 6/1 6/2 e enfrenta, nesta terça-feira, Gustavo Heide, na primeira rodada da chave principal, por volta das 11h30 (de Brasília), no segundo jogo da quadra central.

Jucelio Torquato, também da ADK Tennis, foi campeão neste final de semana na chave de duplas do ITF de Palmas, evento com premiação de US$ 3 mil (R$ 17 mil).