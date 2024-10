Igor Vinícius tem reta final para consolidar retomada da titularidade no São Paulo

De volta após problemas físicos, Igor Vinícius tem reta final para consolidar a retomada da titularidade no São Paulo. O defensor, portanto, tem os oitos jogos finais do Campeonato Brasileiro para cumprir a missão.

Diante da vitória contra o Vasco, o lateral voltou a começar entre os 11 iniciais em uma partida de força máxima do Tricolor. Antes, o jogador havia sido titular na derrota para o Internacional e na vitória frente ao Cruzeiro, mas com os reservas.

O principal concorrente é Rafinha, já que Moreira ainda busca se firmar no profissional. Igor Vinícius tem a vitalidade e a força ofensiva como trunfos no duelo.

Por sua vez, o experiente tem a saída de bola e refino técnico como pontos fortes em relação ao rival de posição. O lateral, inclusive, pode estar em sua última temporada no profissional.

Na temporada, Igor Vinícius disputou 39 jogos, com quatro passes para gol. Já Rafinha entrou em campo em 19 oportunidades, sem nenhuma participação em tento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Em seu próximo compromisso, o São Paulo enfrenta o Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão, às 22h (de Brasília) do próximo dia 27, no Heriberto Hulse. Com 50 pontos, o Tricolor figurou na quinta posição, com um a menos do que o Flamengo, primeiro integrante do G4 e que tem um jogo a cumprir.