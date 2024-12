Monaco empata com Reims e desperdiça chance de diminuir diferença de pontos para o líder PSG no Francês

Neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Francês, o Monaco visitou o Reims no Stade Auguste-Delaune II e empatou sem gols.

Com o resultado, o Monaco desperdiçou a chance de diminuir a diferença de pontos para o líder Paris Saint-Germain. Assim, o time, atualmente em terceiro, chegou aos 30, enquanto o PSG apresenta 34, mas com um jogo a menos. Do outro lado, o Reims seguiu em décimo, agora com 20 pontos.

O Monaco retorna aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Paris Saint-Germain, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stade Louis II. Já o Reims encara o Still-Mutzig, pela Copa da França. Desta vez a partida acontece no domingo (22), às 10h45, no Parc des Sports.

A primeira boa chance de gol da partida aconteceu aos 31 minutos da etapa inicial, com Takumi Minamino. O atleta recebeu ótimo passe do companheiro e bateu no lado direito da meta, mas o goleiro Yehvann Diouf fez grande defesa para salvar o Reims.

Já aos seis minutos do segundo tempo, Oumar Diakite dominou de frente para o gol e finalizou, mas a bola parou no travessão. Keito Nakamura até conseguiu pegar o rebote, mas mandou pela linha de fundo.