Rodrygo marca, mas Real Madrid empata com Rayo Vallecano e perde chance de dormir na ponta do Espanhol

O Real Madrid só empatou com o Rayo Vallecano neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Carlo Ancelotti não saiu do 3 a 3 em Vallecas, apesar do brilho do brasileiro Rodrygo, que marcou um gol e concedeu uma assistência. Valverde e Bellingham anotaram os outros tentos merengues.

Os visitantes iniciaram o duelo sem Kylian Mbappé, lesionado, e com Vinicius Júnior no banco de reservas. A equipe saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu a virada, mas levou o empate no segundo tempo.

Com o resultado, o Real Madrid perde a chance de dormir na liderança de La Liga. O time merengue está no segundo lugar da tabela, com 37 pontos, um a menos que o líder Barcelona. Aliás, o rival joga neste domingo e pode ampliar a vantagem na ponta. Já o Rayo Vallecano é o 13º colocado, com 20 pontos.

O próximo compromisso do Real no Espanhol está agendado para o próximo domingo, contra o Sevilla. A bola rola a partir das 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Antes, no entanto, a equipe tem pela frente o algoz do Botafogo, Pachuca, pela final da Copa Intercontinental. O duelo ocorre nesta quarta-feira, às 14h, no Catar.

O jogo

O Real Madrid foi surpreendido pelo Rayo Vallecano logo no início da partida e saiu trás aos três minutos. De Frutos fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Unai López, que cabeceou sem chances para Courtois.

Os visitantes responderam aos 12 minutos, em chute cruzado de Rodrygo, mas o goleiro Batalla defendeu. Aos 33, foi a vez de Lucas Vázquez receber de Rodrygo e ajeitar para Arda Guler, que perdeu uma chance incrível.

Dois minutos depois, o time da casa ampliou a vantagem. Palazón bateu escanteio com perfeição, e Mumim cabeceou para o fundo das redes, marcando o segundo do Rayo no jogo.

O Real Madrid, porém, não se entregou. Aos 38, Valverde arriscou de longe e descontou para o time merengue. O gol animou os visitantes, que deixaram tudo igual através de Bellingham, aos 44 minutos, de cabeça.

Empolgado pelo empate, o Real não demorou mais de dez minutos para virar o jogo no segundo tempo. Destaque do confronto, Rodrygo recebeu passe na entrada da área, enganou o marcador e finalizou de esquerda. Ele ainda contou com um desvio no meio do caminho que matou o goleiro Batalla.

O Rayo Vallecano correu atrás e conseguiu empatar a partida. Aos 18 minutos, Lejeune levantou na área e Palazón se esticou para desviar e deixar tudo igual em Vallecas.

Veja outros resultados do Campeonato Espanhol neste sábado:

Espanyol 0 x 0 Osasuna



Mallorca 2 x 1 Girona



Sevilla 1 x 0 Celta de Vigo