Real Madrid pode esperar? Vitória heroica do Pachuca não empolga no México

O Pachuca conseguiu uma classificação heroica à final da Copa Intercontinental após reverter, já nas cobranças de pênalti, uma desvantagem de 3 a 0. Apesar disto, a façanha do time do México, que decide o título contra o Real Madrid na quarta (18), não chegou a empolgar tanto a mídia local. Será que o poderoso elenco espanhol "pode esperar porque sua hora vai chegar?"

Repercussão tímida

Os principais sites mexicanos adotaram a vitória dos Tuzos sem qualquer festa. Há veículos, inclusive, que nem chegaram a tocar no assunto, como o esportivo "Ovaciones", que optou por mencionar o piloto de Fórmula 1 Sergio Pérez ao invés do Pachuca em seu Twitter.

Jogo do Pachuca não gerou grande destaque no site do "El Universal" Imagem: Reprodução

O "El Universal", um dos mais famosos do país, estampou o jogo longe da manchete e em tom, no mínimo, morno. O destaque do portal, por outro lado, ficou com uma declaração da presidente eleita Claudia Sheinbaum.

Pachuca jogará contra o Real Madrid na final da Copa Intercontinental resumiu o El Universal no meio de seu portal

O "Excelsior", outro veículo de grande prestígio, chegou a colocar o jogo como destaque de sua página — o portal "Esto" também usou o duelo do Pachuca em sua manchete, mas já com Pérez surgindo na sequência.

Por fim, o "El Heraldo de México" deu espaço para dois atropelamentos e para a fala de um deputado antes de destacar a façanha dos mexicanos. A CNN México também não noticiou o duelo até às 18h10 (de Brasília), quase duas horas depois do apito final.