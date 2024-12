Juventus empata com o lanterna Venezia e desperdiça chance de colar no G4 do Italiano

Neste sábado, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebeu o Venezia no Juventus Stadium, empatou por 2 a 2 e desperdiçou a oportunidade de colar no G4 da competição. Gatti e Vlahovic balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Ellertsson e Idzes igualou para os visitantes.

Com o resultado, a Juventus chegou aos 28 pontos, na sexta colocação, e perdeu a chance de colar no G4 da tabela, zona que garante acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. Caso vencesse, a equipe se encontraria somente a um ponto de diferença em relação à Fiorentina, que ocupa a quarta posição. Do outro lado, o Venezia alcançou dez somados, ainda na 20ª e última posição.

A Juventus volta aos gramados na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), quando recebe o Cagliari, no Juventus Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Itália. No domingo (22/12), às 11h, no Estádio Pierluigi Penzo, o Venezia também recebe o Cagliari, mas pela 16ª rodada do Italiano.

O placar foi inaugurado pela Juventus aos 19 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Thuram desviou na área e encontrou Gatti que, na segunda trave, se antecipou ao marcador e arrematou para marcar.

Aos 16 minutos da etapa complementar, o Venezia chegou ao empate. Após jogada de contra-ataque pela ponta direita, Zampano cruzou e achou Ellertsson, que desviou de cabeça e deixou tudo igual.

O Venezia virou o placar aos 38 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta de Nicolussi pela esquerda, Idzes subiu mais alto que o defensor adversário e finalizou no canto direito do goleiro Di Gregorio, que nada pôde fazer.

Em cobrança de pênalti marcada aos 50 minutos da segunda etapa, Vlahovic assumiu a responsabilidade, converteu e novamente empatou a partida.