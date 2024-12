Santos goleia rivais no sub-14 e sub-16 e garante mais dois títulos para a base

O Santos conquistou dois títulos nas categorias de base neste sábado. O Peixe foi campeão da Copa Buh nas categorias sub-14 e sub-16.

Os mais velhos golearam o Barcelona Capela por 4 a 1 e fecharam o torneio com 100% de aproveitamento. Vinícius Fabri, Lorenzo de Paula, Dudu Gimenes e Samuel Pierri fizeram os gols alvinegros. Com 15 tentos, o atacante João Grando foi o artilheiro na categoria.

Sob comando do técnico Elder Campos, o Peixe venceu a final com Arthur do Vale (Danilo Silva); Guilherme Cruz, Pedro Murça, Bruno Gabriel e Yuri Soares (Ryan Brayan); Cabelo, Benício (Samuel Pierri) e Vinícius Fabri (Darlan); Damásio (Garcia), Lorenzo de Paula (Davi Santos) e João Grando (Dudu Gimenes).

Título em dose dupla para os #MeninosDaVila! ?? O Santos FC conquistou a #CopaBuh nas categorias Sub-14 e Sub-16. Na manhã deste sábado (14), o Peixão venceu o Barcelona Capela por 4 a 1 na final dos mais velhos e o BJP na dos mais novos, com goleada de 6 a 1. Com as... pic.twitter.com/8tuJdhb5Fr ? Santos FC (@SantosFC) December 14, 2024

O sub-14 venceu o BJP por 6 a 1. Os autores dos gols foram Isaac Miranda (duas vezes), Kayky, Tiago Barros, João Lucas e Bernardo Silveira. Isaac Miranda e João Lucas terminaram a competição como artilheiros, com cinco bolas na rede cada.

A equipe comandada pelo treinador Índio foi campeã com Thiago Vasconcelos (Lucas Gabriel); João Padovan (Marcos Capoeira), Marcello (Davis William), Arthur Paraná e Kayky (Tiago Barros); Arthur Galdino (João Lucas), Bernardo Silveira (Caique Santos) e Juan Xavi (Arthur Lima); Pedro Queiroz (Thiago Saldanha), Isaac Miranda e Kauã Siviero (Ignacio).

Com as conquistas, os Meninos da Vila chegam a quatro títulos da Copa Buh em 2024, sendo vencedores nas categorias sub-11, sub-12, sub-14 e sub-16.