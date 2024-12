Final da Procopio Cup entre João Reis e Daniel Silva vale vaga no Rio Open 2025

João Lucas Reis e Daniel Dutra Silva estão na final da I Procopio Cup, torneio que vale um convite para o Rio Open, ATP 500 que acontece de 13 a 25 de fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro. Os jogos da Procopio Cup acontecem na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo.

Onde assistir: A grande decisão acontece neste domingo, às 12h (de Brasília), com transmissão do SporTV.

Na primeira semifinal do dia, o pernambucano João Lucas Reis venceu João Schiessl de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4, em mais de duas horas de jogo.

"Estou bem feliz com a vitória. O jogo foi bem complicado, o Schiessl jogou muito bem e teve um nível muito alto no primeiro set. Mas a partir do segundo, consegui focar ponto a ponto, fui crescendo no jogo", analisou Reis.

"Estou muito feliz, é minha primeira final em um pré-qualifying do Rio Open. Estou muito confiante para a final. Agora é descansar e pensar no jogo de amanhã. Vai ser um grande duelo contra o Daniel. Espero estar 100% fisicamente e firme para conseguir esse título e a vaga no Rio Open", completou.

Já pela segunda semifinal da rodada, o experiente Daniel Dutra da Silva teve grande atuação para superar Pedro Sakamoto em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, em pouco mais de uma hora de confronto.

"Foi o melhor jogo que fiz na semana. Sabia que seria um jogo duro, tive que ser muito sólido. Hoje consegui colocar em prática tudo que planejei, consegui colocar muita energia no jogo e manter um nível alto para vencer a partida", declarou Daniel.

Daniel Dutra Silva e João Lucas Reis já se enfrentaram sete vezes na carreira, com quatro vitórias para Danielzinho e três para João Lucas. O último confronto aconteceu em abril deste ano, em Florianópolis, e Reis saiu vitorioso. Agora valendo vaga no qualifying do Rio Open 2025, a expectativa é de mais uma partida equilibrada.

"Amanhã é mais uma guerra, mais um jogo duro. Eu e o João já jogamos várias vezes e foi sempre uma guerra, uma batalha. Tenho certeza que vai ser um grande jogo amanhã", afirmou Dutra Silva, que nunca disputou o Rio Open, ao contrário de João Lucas Reis, que jogou o qualifying de 2023 e 2024.