Meia do Vasco, Payet recebe homenagem em retorno à França

Aproveitando o seu período de férias no Vasco, o meia Dimitri Payet seguiu para a França e foi personagem de uma homenagem. Ele acompanhou o jogo do seu ex-time, o Olympique de Marselha, e recebeu uma reverência antes do duelo contra o Lille, neste sábado, pelo Campeonato Francês.

Payet foi presenteado com uma camisa especial dos 125 anos do Olympique de Marselha. Ele posou para fotos com Pablo Longoria, presidente do clube, e o consultor e ex-jogador italiano Fabrizio Ravanelli.

"Presente no @orangenvelodrome (estádio Velodrome, em Marselha) para acompanhar Olympique de Marselha x Lille esta noite, Dimitri Payet foi presenteado com uma camisa numerada dos 125 anos das mãos de Pablo Longoria e Fabrizio Ravanelli", confirmou as redes sociais da equipe francesa.

Payet defendeu o Olympique de Marselha por nove temporadas, entre 2013 e 2023 ? com um empréstimo neste período para o West Ham, da Inglaterra. Ele é considerado um ídolo do clube francês.