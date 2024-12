Mecânico é atropelado em pit stop da Stock Car e vai passar por exames ortopédicos

A chuva que tomou conta da corrida sprint da etapa final da temporada 2024 da Stock Car causou problemas para pilotos e membros de suas equipes. Além de problemas na pista, nos boxes uma cena chamou a atenção. Durante a parada obrigatória de Daniel Serra, da equipe Eurofarma, mecânicos foram derrubados e um deles se machucou.

Por causa do solo molhado, o carro de Daniel Serra escorregou ao parar para proceder com a troca de pneus e atingiu alguns dos mecânicos. O mecânico atropelado ficou machucado e foi levado de maca para um atendimento mais aprofundado. De acordo com a organização da prova, ele sofreu uma contusão, sem maiores gravidades.

Com a perna imobilizada, o mecânico passará por uma avaliação ortopédica, mas não há necessidade de urgência. Ele foi encaminhado para o hotel em que está hospedado na capital paulista e, se estiver melhor, poderá trabalhar neste domingo, no Autódromo de Interlagos.

Dino Altmann, diretor médico da Stock Car, recomendou uma avaliação com mais calma para evitar qualquer consequência posterior.

Neste domingo, às 14h30, acontece a corrida principal que definirá nas pistas o campeão da temporada 2024. A prova tem duração de 50 minutos mais uma volta. Cinco pilotos continuam na briga pelo título: Gabriel Casagrande, Julio Campos, Ricardo Zonta, Dudu Barrichello e Felipe Massa. A corrida sprint foi vencida por Felipe Baptista.