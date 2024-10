"Sei o que isso representa", diz Veiga após igualar marca de Edmundo

Raphael Veiga marcou três gols na vitória do Palmeiras por 5 a 3 contra o Juventude neste domingo (20), pela 30ª rodada do Brasileirão. Com os gols marcados, o meia palmeirense bateu importantes marcas no Verdão.

O que aconteceu

Esta foi a primeira vez que Veiga anotou três gols em uma partida pelo Palmeiras. De quebra, Veiga chegou a 99 gols com a camisa alviverde, igualando marca de Edmundo, ídolo histórico do Verdão.

Na saída do gramado o jogador falou sobre o feito em entrevista ao SporTV.

Fico muito feliz de chegar nessa marca do Edmundo, que é um cara que eu admirava muito como jogador Raphael Veiga

Veiga ainda falou que não tem como objetivo atingir esses recordes pessoais, mas entende o tamanho do feito.

Nunca foi meu objetivo bater essa marca, meu objetivo é ajudar o Palmeiras. Mas eu sei o que isso representa, sei que é algo muito grande, estou sem palavras Raphael Veiga

O meia do Palmeiras ainda aproveitou para pedir a tradicional música do "Fantástico", honraria concedida pela emissora que transmite os jogos do Brasileirão em horário nobre no canal. O jogador escolheu "Thank You Jesus", uma canção gospel do grupo Hillsong Worship.