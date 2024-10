Elenco do São Paulo recebe folga dupla em meio à preparação para pegar o Criciúma

O elenco do São Paulo recebeu folga dupla em meio à preparação para pegar o Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão, no Heriberto Hulse. Agora, os atletas voltam a treinar no CT da Barra Funda, na próxima terça-feira.

Com a vitória contra o Vasco, a equipe de Zubeldía aliviou a pressão decorrente das quedas nas quartas de finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Com chances remotas de título, o time foca na vaga direta para a fase de grupos da competição continental.

Para a partida, o argentino voltará a contar com Jamal Lewis, Bobadilla e Ferraresi, poupados após representarem as suas seleções na data Fifa. Assim como Arboleda e André Silva, que cumpriram suspensão.

Com 50 pontos, o São Paulo figura na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, primeiro time no G4, está com 51 e tem uma rodada a cumprir.

O confronto contra o Criciúma está marcado para acontecer às 22h (de Brasília) do próximo dia 27. Até lá, Zubeldía terá tempo para aprimorar o time.