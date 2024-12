Corinthians termina Campeonato Brasileiro de 2024 com a 2ª maior média de público; confira

O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro de 2024 com a segunda maior média de público pagante do torneio, atrás apenas do Flamengo. Os números mostram que a Fiel Torcida fez sua parte na arrancada da equipe rumo à próxima Copa Libertadores.

A média de público pagante do Corinthians no Brasileirão foi de 43.605 torcedores, enquanto a do Rubro-Negro foi de 51.084 pessoas, segundo o portal Ranking da CBF. O São Paulo fecha o top-3, com 39.903.

A última vez que o o Corinthians jogou para menos de 40 mil pessoas na Neo Química Arena foi no dia 4 de julho, no triunfo por 3 a 2 contra o Vitória. Na ocasião, 37.689 torcedores foram à Itaquera.

O pior público do Corinthians no ano aconteceu na partida contra o Nacional-PAR, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, em abril. Na ocasião, na semana em que a diretoria aumentou o valor dos ingressos, 32.246 corintianos compareceram ao estádio.

Por outro lado, o maior público do Corinthians no ano ocorreu no empate por 0 a 0 com o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube contabilizou 46.426 torcedores na Neo Química Arena.

O presidente Augusto Melo idealizou o projeto de ampliação do estádio assim que tomou posse, mas a realização do jogo da NFL e questões financeiras atrapalharam os planos do dirigente.

Com a presença constante de seu torcedor, o Corinthians teve a sétima melhor campanha como mandante do Brasileirão, com 38 pontos conquistados (10 vitórias, oito empates e uma derrota).

No ano, o Timão registrou 19 vitórias, 11 empates e cinco derrotas em Itaquera, com um aproveitamento de 64,70% dos pontos.