Lucas atinge segunda maior média de participações em gols da carreira em 2024

Maior garçom e vice-artilheiro do São Paulo em 2024, Lucas se destacou por assumir o protagonismo do Tricolor em diversas oportunidades. Um dado que comprova isso é que, mesmo aos 32 anos, o atacante registrou nesta temporada a segunda melhor média de participações em gols de sua carreira.

Em 47 partidas disputadas, Lucas marcou 14 gols e distribuiu dez assistências. Isso equivale a uma média de 0,51, ou seja, o jogador precisava de aproximadamente duas partidas para participar de um tento da equipe paulista. No ranking dos artilheiros, ele ficou atrás apenas de Luciano, que balançou as redes 18 vezes.

Esta é a segunda maior média de Lucas em sua carreira. Na temporada 2016/17, quando ainda atuava pelo Paris Saint-Germain, o atleta participou de 53 jogos, nos quais anotou impressionantes 19 gols e 11 assistências, chegando à média de 0,56.

Por outro lado, se forem analisadas apenas as temporadas em que o atacante vestiu cores do São Paulo, a de 2024 se torna líder no quesito, seguida pela de 2012, quando o Tricolor conquistou a inédita Copa Sul-Americana e Lucas registrou 16 tentos e 14 assistências em 60 jogos, média de 0,50.

Em 2024, o São Paulo ergueu um troféu, o da Supercopa do Brasil. Eliminado nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, concentrou esforços no Brasileirão, onde somou 59 pontos e terminou no sexto lugar, com vaga direta para a fase de grupos da Libertadores assegurada, uma vez que o título do Botafogo no torneio continental e do Flamengo na Copa do Brasil transformaram o G4 em G6.

Confira o ranking das temporadas com as maiores médias de participações em gols na carreira de Lucas

1. 0,56 - Paris Saint-Germain (2016/17)



2. 0,51 - São Paulo (2024)



3. 0,50 - São Paulo (2012)



4. 0,48 - São Paulo (2011)



5. 0,41 - Paris Saint-Germain e Tottenham (2017/18)



6. 0,37 - Paris Saint-Germain (2013/14)



7. 0,36 - Paris Saint-Germain (2014/15)



8. 0,34 - Tottenham (2020/21)



9. 0,33 - Paris Saint-Germain (2015/16)



10. 0,32 - São Paulo (2010)



11. 0,32 - Tottenham (2018/19)



12. 0,31 - Tottenham (2021/22)



13. 0,26 - Paris Saint-Germain (2012/13)



14. 0,25 - Tottenham (2019/20)



15. 0,11 - São Paulo (2023)