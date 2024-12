Quem é JP Sampaio e por que Flamengo quer tanto tirá-lo do Palmeiras

Do UOL, no Rio de Janeiro

A gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já começou a se movimentar para uma mudança radical no futebol do Flamengo. Além de José Boto, que chega para ser diretor técnico, o clube também busca João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras e responsável por revolucionar o setor.

O que aconteceu

JP Sampaio chegaria para ser coordenador técnico do time principal. Pelo que ouviu o UOL, apesar da alta confiança do Palmeiras em não perder o profissional, há chances de uma resposta afirmativa por parte dele.

João Paulo está analisando ainda a possibilidade da mudança para o Rio de Janeiro. Ele já comunicou ao clube paulista sobre a procura e deve dar uma resposta nos próximos dias.

Ele se tornou valioso para o Palmeiras, que não quer perdê-lo de nenhuma maneira. Bem quisto por quem conhece, JP Sampaio calcula ter gerado uma venda de R$ 1,8 bilhão em jogadores da base desde 2015, investindo R$ 260 milhões. Ele já foi procurado pelo Corinthians neste ano e recusou a oferta do rival.

Foi sob a gestão dele que o clube alviverde buscou nomes como Endrick, Estêvão e Luís Guilherme.

Contratado em 2015 junto ao Vitória, João Paulo Sampaio teve nas mãos a missão de transformar o Palmeiras em referência na base, algo que o Flamengo tenta voltar a ser mesmo que tenha vendido R$ 1 bilhão nos últimos seis anos.

Entre as mudanças implementadas na gestão dele, o Palmeiras triplicou o número de profissionais que trabalham com o campo, desde técnicos do futsal e do futebol até captadores nas mais diferentes cidades do país. Além disso, mexeu na estrutura, nos departamentos e pediu a reforma do CT destinado à base.

Nesse período, vários jovens subiram e foram aproveitados no time de cima antes das vendas milionárias. Gabriel Jesus foi o primeiro mais marcante. Para 2025, Abel Ferreira já anunciou que terá Figueiredo, Benedetti, Thalys e Luighi mais perto. A última vez que o Palmeiras entrou em campo sem utilizar nenhum atleta formado no clube foi no empate por 1 a 1 com o Grêmio, em 15 de janeiro de 2021. Foram 36 estreias de garotos da casa desde 2020.

Foram mais de 200 títulos conquistados do sub-11 ao sub-20 sob a gestão de JP Sampaio. Por isso, a multa rescisória está na casa dos R$ 2 milhões, algo que o Fla deve pagar sem problemas.

João Paulo Sampaio é muito bem visto na CBF também.

Missão no Flamengo

Uma das promessas de Bap na campanha era que a base rubro-negra voltasse a produzir jogadores de sucesso. Como saem cedo do clube e com pouco espaço dentro do time estrelado, os jovens nem sempre dão o retorno técnico e até financeiro que o Fla espera ter.

Mesmo sendo uma "estrela" na base, JP Sampaio também passou no profissional. Ele também foi atleta durante um período. Em 2000, foi auxiliar técnico do juvenil no Vitória, onde também trabalhou como treinador e em 2009 virou coordenador da base. Entre dezembro de 2014 e maio de 2015, ele "subiu" para ser diretor de futebol antes de sair para o Palmeiras.