Zé Rafael de saída do Palmeiras? Veja o que se sabe sobre a situação do volante

O Palmeiras planeja fazer mudanças no elenco para a próxima temporada. Diante disso, nos últimos dias, o rumor de que o volante Zé Rafael estaria de saída do clube ganhou força. Ele chegou, aliás, a ser apontado como alvo do Santos para 2025.

No entanto, como apurou a Gazeta Esportiva, não há nenhuma movimentação para a saída de Zé do Palmeiras, no momento. A reportagem ouviu de uma fonte que ainda não houve nenhuma consulta ou oferta pelo jogador e que ele só cogitará deixar o Verdão caso surja uma proposta positiva para o clube.

O cenário, claro, pode mudar caso a diretoria do Palmeiras demonstre ao atleta que ele não faz parte dos planos para o próximo ano. Porém, até aqui, isso não aconteceu.

Zé Rafael tem contrato com o time alviverde até o final de 2026. Ele viveu uma temporada de altos e baixos em 2024, o que o fez perder espaço entre os titulares da equipe comandada por Abel Ferreira.

O jogador, ainda, sofreu com lesões ao longo deste ano. O meio-campista de 31 anos disputou apenas 37 dos 67 jogos do time nesta temporada.

Sua última aparição foi na partida contra o Atlético-GO, no dia 23 de novembro. Ele entrou em campo já no segundo tempo e atuou por 16 minutos. Ao todo, já são 308 compromissos pelo Verdão, com 25 gols e 25 assistências. O meia defende o clube desde 2019 e conquistou 11 títulos.

O Palmeiras planeja saídas no grupo comandado por Abel Ferreira para 2025. Algumas delas, como a de Lázaro e do ídolo Dudu, já são de conhecimento público.