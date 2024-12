Cejudo se mostra aberto a lutar contra o campeão Pantoja no UFC

Derrotado em fevereiro por Merab Dvalishvili, Henry Cejudo decidiu tirar um tempo do octógono para se recuperar e planejar seu próximo movimento no Ultimate. Agora, o americano, na função de comentarista de lutas, reagiu ao UFC 310, evento realizado no último sábado (7), em Las Vegas (EUA), e se mostrou impressionado com Alexandre Pantoja, campeão do peso-mosca (57 kg).

Na luta principal do show, o brasileiro finalizou o estreante Kai Asakura, defendeu o cinturão da categoria pela terceira vez e aproveitou os holofotes para desafiar o aposentado Demetrious Johnson. Mas o americano, para a infelicidade de Pantoja, não demorou a responder de forma negativa seu convite, explicando que não voltará a lutar por mais valiosas que sejam as propostas.

Ciente do interesse de Pantoja em ampliar seu legado no MMA e da recusa de 'Mighty Mouse', Cejudo tratou de se colocar na discussão. Em seu podcast 'Pound 4 Pound', 'Triple C', ao projetar a próxima luta do brasileiro, se mostrou aberto a enfrentá-lo. Como foi derrotado pelo atual campeão do peso-galo e já esteve no topo do peso-mosca, o atleta sinalizou que poderia voltar à categoria para competir.

"Ele desafiou Johnson, mas eu acho que ele não quer lutar nunca mais. Essa seria uma luta difícil para Johnson. Acho que ele tem mais ferramentas, mas Pantoja é capaz de pegar as costas de qualquer um. Treinei com Pantoja, cara, você está com problemas. Ele disse que lhe ofereceram 2 milhões de dólares (para voltar a lutar) e acredito nisso. O que vem a seguir para Pantoja? Kai Kara. Sei que eles já fizeram uma luta e acho que essa é provavelmente a mais lógica, mas, quem sabe, talvez o Triple C possa entrar?", declarou o atleta.

Registro de Cejudo no MMA

Henry Cejudo, de 37 anos, marcou época no UFC. O americano foi um dos poucos lutadores que conseguiu alcançar o status de campeão duplo (peso-mosca e peso-galo) na maior companhia de MMA do mundo. Atualmente, o veterano é o sétimo colocado no ranking da categoria até 61 kg da empresa.

'Triple C' estreou no esporte em 2013, saiu dele em 2020, mas decidiu voltar a competir em 2023. Na modalidade, o atleta construiu um cartel composto por 16 vitórias e quatro derrotas. Seus triunfos mais importantes foram sobre Demetrious Johnson, Dominick Cruz, Marlon Moraes, Sergio Pettis e TJ Dillashaw.