Estêvão diz que vai realizar sonho ao enfrentar Messi: 'Algo incrível'

Do UOL, em Santos (SP)

Estêvão está ansioso para enfrentar Messi no Super Mundial de Clubes em 2025.

O que aconteceu

Estêvão ficou feliz com o sorteio que colocou Palmeiras e Inter Miami no mesmo grupo do Super Mundial de 2025.

O fenômeno palmeirense quer realizar o sonho de enfrentar Messi, um de seus ídolos. O grupo do Verdão no Mundial ainda tem Porto e Al Ahly, do Egito.

O sonho pode ser realizado em junho, no Mundial, ou já em março, quando Brasil e Argentina se enfrentarão pelas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2026.

Vai ser algo incrível, vejo desde pequenininho no Barcelona, Liga dos Campeões. Jogar contra ele vai ser a realização de um sonho.

Estêvão participou, ontem (11) à noite, do evento "Natal sem Fome", jogo beneficente organizado pelo ex-zagueiro Narciso, na Vila Belmiro.