Du Plessis revela que preferia encarar Chimaev ao invés de revanche contra Strickland no UFC 312

Atual campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate, Dricus du Plessis já sabe quando e contra quem colocará seu cinturão em jogo novamente. A próxima defesa de título do sul-africano foi marcada para o dia 9 de fevereiro, na luta principal do UFC 312, na Austrália, em uma revanche contra Sean Strickland. Porém, se dependesse de 'DDP' seu adversário seria outro.

Como já havia indicado anteriormente, Du Plessis voltou a citar o nome de Khamzat Chimaev como seu rival de preferência para seu próximo compromisso pelo UFC. No entanto, ao que parece, o sul-africano está conformado com a decisão tomada pela alta cúpula do Ultimate e entende o apelo pela revanche contra o ex-campeão.

"Só para esclarecer, eu preferia a luta com Khamzat, mas a revanche é a luta mais aguardada antes de Khamzat vs Whittaker. Não estou infeliz com a decisão do UFC. Como eu disse, eu vou enfrentar o cara que os fãs acham que é o segundo melhor. Prometeram a luta para ele, então é o Strickland", declarou Du Plessis, em publicação no seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui).

Revanche

O embate entre Dricus du Plessis e Sean Strickland marcado para o UFC 312, em fevereiro, colocará frente a frente novamente dois dos principais astros da divisão dos médios. No primeiro encontro entre eles, em janeiro deste ano, o sul-africano venceu o americano, então campeão da categoria, em uma controversa decisão dos juízes. Desde então, 'Tarzan' fez campanha por uma revanche que, agora, foi agendada pela organização.

Just for clarification I preferred the Khamzat fight but the rematch is a fight most wanted before Khamzat vs Withaker. I'm not unhappy with the UFC's decision like I said I'll fight the man fans think is the next best guy he was promised the fight so Strickland it is.

- Dricus Du Plessis (@dricusduplessis) December 10, 2024