Claudinho revela sonho de jogar no Santos e abre as portas para conversar com Marcelo Teixeira

Formado nas categorias de base do Santos, Claudinho não esconde o seu desejo de voltar a defender o clube paulista no futuro. O meia, que atualmente está no Zenit, da Rússia, participou de um jogo festivo na Vila Viva Sorte, nesta quarta-feira, e falou sobre o seu carinho pelo Peixe.

"Tenho um carinho enorme pelo Santos. Devo muito ao Santos e ao Marcelo Teixeira também. Quando comecei, sempre me ajudou. Estrutura, escola, alimentação... É um clube e um cara que tenho muito carinho. Se for bom para o Zenit, pode acontecer. Tenho sonho de jogar no Santos", declarou.

O jogador de 27 anos está no Brasil há poucos dias e afirmou que ainda não teve a oportunidade de conversar com Marcelo Teixeira, presidente do Alvinegro Praiano, mas não fechou as portas.

"Ainda não conversei. Se ele quiser, a gente conversa", pontuou.

Claudinho, aliás, ainda declarou que não pensa em voltar ao Santos para se aposentar. A ideia é poder jogar em alto nível nos gramados da Vila Belmiro.

"Não quero voltar para me aposentar, não. Quero voltar para render e dar frutos para o Santos como o Santos me deu", revelou.

O Santos vê a situação como difícil, já que Claudinho tem um passe avaliado na casa dos 18 milhões de euros (cerca de R$ 112,6 milhões). O meia renovou o seu contrato com o Zenit recentemente. O vínculo é válido até 2028.

Claudinho já soma 122 partidas pela equipe russa, além de 21 gols e 28 assistências. Apesar das questões politicas, o brasileiro se sente bem no país Europeu.

"Tem a situação da guerra algo, uma situação chata, mas não posso reclamar da vida pessoal. Um país muito bom, o clube extraordinário, estrutura, família. Não tenho do que reclamar, estou feliz. Espero continuar feliz lá, no Brasil, Europa, Arábia, qualquer lugar. Só quero ser feliz jogando futebol", analisou.

Claudinho aproveitou a pausa de final de ano do Campeonato Russo e esteve na Vila Viva Sorte a convite de Narcisio para o Natal Sem Fome. Ele foi uma das principais atrações do jogo beneficente.

"Finalizando o ano com uma festa linda. Parabenizo o Narciso. Espero ser feliz em 2025, continuar feliz. Tenho contrato no Zenit, por enquanto sigo, estou feliz. Toda janela tem especulação. Se for algo bom para mim e para o clube, vai dar certo. Se for para acontecer, que seja bom para os dois lados", finalizou.