Brasileiros relembram australiana do breaking que virou meme: 'Estilo dela'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O breaking estreou nos Jogos Olímpicos na edição de Paris e já logo de cara deu o que falar, principalmente nas redes sociais. A apresentação da b-girl australiana Rachael Gunn viralizou ao redor do mundo e virou meme — além de lamentáveis ataques virtuais. Mas o que os brasileiros da modalidade pensam sobre o assunto?

O UOL conversou com o b-boy Leony e a b-girl Mini Japa, dois dos principais nomes da modalidade. Ao lado de dançarinos de diversas nacionalidades, eles participaram do Red Bull BC One, a maior disputa de breaking 1x1 do mundo, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Mayara Collins, a b-girl Mini Japa, acredita que a repercussão foi positiva para o breaking. Ela ressaltou que a modalidade se tornou uma das mais comentadas no decorrer de Paris-2024.

Acho que sempre temos de ver o lado bom das coisas. De todos os esportes, o breaking acabou sendo um dos mais comentados. De forma positiva ou negativa, foi comentado. Acho que não tem nem como dizer que o breaking 'passou batido' nas Olimpíadas.

Mini Japa

Raygun, como é conhecida no mundo do breaking, foi mal interpretada? A brasileira acredita que sim, e ressalta a caminhada da atleta até os Jogos Olímpicos.

O que temos de entender é que cada país tem um nível de atleta. Aquele era o nível de atleta do país dela. Para chegar às Olimpíadas, há um ranqueamento e as qualificações, e ela foi pelo continental do dela. Chegaram até a me marcar: 'Por que não a brasileira, ou a fulana? Tem gente melhor'. Cada continente teve suas qualificações. Ela, talvez, tenha sido mal interpretada. Se formos estudar o breaking mais a fundo, ele é bem complexo. Às vezes, um cara vai dar um mortal, fazer loucura, mas outro vai pegar a música, dançar mais e ganhar a batalha, porque tem alguns conceitos. Foi a primeira vez, as pessoas estão começando a entender como é o breaking.

Mini Japa

Leony compartilha da opinião. O brasileiro sinalizou que os vídeos virais e brincadeiras sobre a apresentação da australiana fizeram muitas pessoas pesquisarem sobre o breaking e ter um contato maior com a modalidade.

Isso é super normal. Quando a gente abre para outras pessoas, fora da bolha, é normal essas críticas. Ela não está errada, está totalmente certa, é um estilo de dança, de breaking. Tudo que é novo, às vezes, soa estranho, ficamos um pouco com o pé atrás, mas foi importante ela fazer isso para as pessoas conhecerem, pesquisarem, entenderem o que é o breaking, como se constrói uma dança, um estilo. De certa forma, foi bom ela ter viralizado porque as pessoas puderam ver o breaking. Se alguém se interessou em saber porque ela dança assim, vou lá ver o que era e, no final, pensou: 'tudo bem, é só o estilo dela'.

Leony

Uma paródia musical que contaria a trajetória de Raygun em Paris-2024 — escrita pela comediante Steph Broadbridge, chegou a ter data de estreia em Sydney, Austrália, em dezembro, mas foi cancelado após a equipe jurídica da b-girl entrar com uma ameaça judicial.

A disputa olímpica do breaking não teve brasileiros. Mini Japa e Leony estiveram no Pré-Olímpico e disputaram até a etapa final, em Budapeste, na Hungria, mas não conseguiram os índices necessários.

Nota zero

Raygun não conseguiu nenhum ponto nas três batalhas que participou na competição em Paris. O breaking, arte da dança procedente da cultura hip-hop, estreou como modalidade olímpica na França, mas não está no programa previsto para Los Angeles-2028.

Ela foi motivo de piadas nas redes sociais e se defendeu dos ataques reivindicando sua "criatividade" e liberdade. Seus movimentos geraram uma onda de comentários, a maioria hostis. A Federação Mundial de DanceSport ofereceu publicamente apoio à atleta, defendida pelo Primeiro-ministro da Austrália Anthony Albanese.

A B-girl é uma professora universitária de 36 anos. Gunn palestra na Faculdade de Artes da Macquary University, em Sydney, Austrália.

Doutora com tese relacionada ao breaking. Oito anos após se tornar bacharel em música contemporânea, em 2009, Gunn concluiu doutorado em estudos culturais. Sua tese "Desterritorializando o gênero na cena breakdance de Sydney: a experiência de uma B-girl fazendo B-boy" tem como foco a interação entre gêneros no meio da dança.

Foi apresentada ao breaking por seu futuro marido. Gunn praticava dança desde criança, especializando-se em dança de salão, sapateado e jazz. Samuel Free, então namorado, incentivou-a a experimentar um novo estilo. Ela começou a competir no início da década de 2010, e retomou após concluir seu doutorado.

Classificou-se a Paris após ganhar o Campeonato da Oceania em 2023. Raygun tornou-se um nome de destaque na modalidade após resultados expressivos em torneios nacionais, sendo a segunda melhor do país no ano passado. Ela já viajou a outros continentes para representar a Austrália em três mundiais.