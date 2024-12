Mesmo com pouca minutagem, Pedro Henrique tem interesse em seguir no Corinthians em 2025

O atacante Pedro Henrique quer continuar no Corinthians em 2025. Mesmo com a pouca minutagem em relação aos companheiros de ataque, o camisa 16 não pensa em mudar de ares neste momento.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Pedro Henrique recebeu sondagens para deixar o Corinthians no meio da temporada, mas as conversas não avançaram. Neste momento, não há qualquer proposta na mesa do estafe do jogador, que tem contrato com o alvinegro até final de 2025.

Na temporada de 2024, Pedro Henrique participou de 27 jogos, sendo nove como titular. O atleta anotou dois gols e distribuiu uma assistência neste período.

Na sequência de nove vitórias do Timão no Campeonato Brasileiro, Pedro Henrique entrou em campo apenas contra o Vasco, na Neo Química Arena. Na ocasião, o auxiliar Emiliano Díaz falou sobre a utilização dele e de Pedro Raul, que também perdeu espaço com a chegada de reforços.

"Temos um elenco que trabalha e está trabalhando muito. Eles também merecem a oportunidade por que são grandes profissionais. Nesse caso, Coronado tem mais participações que Pedro Henrique e Pedro Raul, mas são caras que quando as coisas estão ruins eles estão lá, trabalham. Muitas vezes ficam fora do tático e eles seguem apoiando. Então, acho que tem que valorizar isso, porque como grupo eles foram muito importantes nos momentos difíceis, mesmo sem jogar. Isso é um prêmio a eles que estão trabalhando", justificou.

A vontade de Pedro Henrique de permanecer no Corinthians vai de encontro à ideia da diretoria do clube, que preza pela manutenção do elenco visando a temporada de 2025. Pedro, além da parte técnica e tática, é visto como uma figura importante no vestiário, passando confiança para os companheiros.

Pedro Henrique foi contratado pelo Corinthians em fevereiro de 2024, vindo do Internacional. O alvinegro adquiriu 70% dos direitos econômicos do veterano.