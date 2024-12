Artilheiro, manutenção de elenco e base: os planos do Corinthians para 2025

O departamento de futebol do Corinthians tem planos e objetivos alinhados para a próxima temporada. A seguir, o UOL explica quais são as certezas e as expectativas para 2025.

O que o Corinthians projeta em 2025

No orçamento apresentado pelo Corinthians para 2025, as metas esportivas são conservadoras. A diretoria projeta que a equipe chegará às semifinais do Paulistão, às quartas Copa do Brasil, só irá até às oitavas da Libertadores e terminará o Brasileiro uma posição abaixo do que neste ano, em 8º.

O departamento de futebol crê na manutenção do elenco para alcançar os objetivos. Essa é a premissa do executivo de futebol, Fabinho Soldado, para o ano que vem com calendário cheio.

É claro que o sucesso de 2025 vai passar por essa manutenção [da equipe], de nenhuma saída mais para frente... Somente manter tudo isso que a gente construiu em relação ao elenco. Sobre as saídas, também, se tiver alguma ação pontual, nós iremos comunicar. Não teve nada sobre isso ainda. A hora que nós tivermos algumas definições, até para evitar especulações, eu serei direto. Nós passaremos para cá tudo aquilo que forem os passos que o Corinthians até o fechamento desse ano.

Fabinho Soldado, executivo de futebol

A ideia é garantir ao máximo a permanência de destaques, que é o caso do artilheiro Yuri Alberto. Para isso, o Timão prevê uma arrecadação de R$ 181 milhões com a venda de atletas (incluindo da base). No entanto, Fabinho Soldado entende que pode ter que ir ao mercado para buscas pontuais.

Mesmo não sendo a nossa intenção, mas que houve alguma modificação, aí sim, claro, nós vamos. O mercado, nós temos aí o setor competente para passar o nome para gente ir atrás e realizar a contratação. Mas não é o que a gente espera, não dá para se falar de especulação, acho que é verdade, eu quero muito ser verdadeiro com vocês. Se tiver uma situação concreta, a gente vai ter que sentar aqui e falar, porque de fato vai acontecer, ou pode acontecer, mas não é a nossa intenção.

Fabinho Soldado

O uso da base é ponto fundamental para o executivo, a fim de reduzir custos com folha salarial e contratações. A expectativa é de alinhar ainda mais o discurso entre os departamentos profissional e juvenil, a fim de aproveitar os jogadores que disputarem a Copinha no time principal.