Bruno Henrique se desculpa após entrada forte em Matheuzinho: "Jamais será da minha índole ser maldoso"

Na tarde deste domingo, no empate sem gols entre Corinthians e Flamengo, válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil, Bruno Henrique deu uma entrada forte em Matheuzinho. Aos 27 minutos da etapa inicial, o atleta levantou muito o pé e, de forma brusca, acertou a cabeça de seu ex-companheiro de equipe.

Assim, em seu Instagram, o jogador do Flamengo pediu desculpas e afirmou que isso não faz parte de sua índole.

"Hoje eu vivo uma mistura de sentimentos, muita felicidade por chegar a mais uma final com o Flamengo, mas com muita tristeza pela minha expulsão. Nunca tive e nunca terei a intenção de atingir um companheiro de trabalho dessa forma, além disso um amigo irmão, que há pouco tempo estava ao meu lado no mesmo clube onde fomos muito felizes juntos e com muitas conquistas", escreveu Bruno Henrique.

"Jamais será da minha índole ser um atleta maldoso, dentro de casa e da minha família sou referência para meus filhos e sobrinhos que sonham em ser jogadores um dia. Peço desculpas pelo lance e agradeço aos meus companheiros que correram incansavelmente por mim e pelo nosso objetivo que era a classificação", completou.

Com a expulsão, Bruno Henrique terá que cumprir suspensão no jogo de ida da decisão, contra o Atlético-MG.

O primeiro confronto acontece no dia 3 de novembro (domingo), enquanto a volta será realizada exatamente uma semana depois, no dia 10. Os mandos de campo serão sorteados pela CBF nesta quinta-feira.