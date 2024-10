Mateus Alves e Orlando Luz são campeões nas duplas em Campinas

A dupla brasileira Mateus Alves e Orlando Luz, formada de última hora, conquistou o título do Challenger 100 de Campinas neste sábado, ao derrotar a parceria formada pelo argentino Facundo Mena e o chileno Tomas Barrios Vera por 6/3 e 6/4. Esta é a quarta dupla 100% brasileira a levantar o troféu do torneio, que comemora neste ano a 14ª edição.

Esta é também o segundo título conquistado por Orlando em Campinas. O outro foi em 2019. Atual 74º colocado no ranking de duplas da ATP, com 40 títulos, sendo um ATP 250, Luz vive o melhor momento da carreira.

"Fizemos uma excelente semana e é muito gratificante conquistar um título já na segunda vez que jogamos juntos. Agora vem Curitiba, estaremos juntos lá também e espero jogar bem novamente", falou Luz, que saiu correndo da Sociedade Hípica para disputar o qualifying do Challenger 100 de Curitiba a partir deste domingo.

Já Mateus Alves, 168º em duplas na ATP , falou que costumava assistir ao torneio quando ainda era juvenil e, por isso, comemorou muito a vitória ao lado do novo parceiro. Este é o quinto título de Challenger de duplas de Alves, sendo tão importante quanto o de Antofagasta em setembro.

"É muito importante vencer aqui, este torneio tão tradicional no Brasil e perto de casa, que eu costumava vir ver quando era menor. Agora vamos para Curitiba", disse.

Pelo título em Campinas, Mateus e Orlando ganharam US$ 7.580 como premiação e 100 pontos no ranking. Mena e Vera levam 60 pontos e US$ 4.400.