Caio Pumputis fatura bronze nos 100m medley no Mundial de piscina curta

O nadador Caio Pumputis conquistou a segunda medalha do Brasil no Mundial de piscina curta (25 metros), disputado em Budapeste, na Hungria. Nesta sexta-feira, ele faturou o bronze nos 100 metros medley, com direito a recorde sul-americano. Trata-se da primeira medalha de Pumputis em um Mundial.

O brasileiro vinha se destacando na prova desde o início da disputa. Nas eliminatórias, anotou 51s81, já um recorde sul-americano. Na semifinal, foi ainda mais rápido: 51s76. E, na final, reduziu para 51s35, nova melhor marca da América do Sul.

A medalha de ouro ficou com o suíço Noe Ponti, com o tempo de 50s33, novo recorde do campeonato. A prata foi para o austríaco Bernhard Reitshammer, com 51s11.

Antes de Pumputis, Guilherme Caribé levou a primeira medalha brasileira no Mundial, na quinta, ao terminar em segundo lugar a tradicional prova dos 100 metros livre.

Nesta sexta, o Brasil também foi representado por Beatriz Dizotti nos 1.500 metros livre. A nadadora, que foi a primeira brasileira a disputar uma final olímpica desta prova em Paris-2024, terminou na 8ª colocação, com 15min49s09. Na mesma prova, Letícia Romão terminou na 14ª posição, com 15min59s08. Nos 100m borboleta, Nicolas Albiero completou a prova em 50s63, no 24º lugar.

A competição continua neste fim de semana, com eliminatórias às 5h e finais a partir das 13h30.